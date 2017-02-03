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Прогноз погоды в Перми на выходные и следующую неделю

03 Февраля 2017 18:20
Первый месяц нового года стал самым холодным за последние 6 лет. Средняя температура января составила -15.1 градуса, а ночь на 10 января стала самой холодной этой зимой.
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В предстоящие выходные столбик термометра в городе может вновь понизиться до отметки -20...-22 градуса. Днём воздух немного прогреется максимум до -15, но по ощущениям из-за достаточно высокой влажности воздуха будет значительно холоднее. Предстоящая неделя также будет морозной, возможно понижение температуры воздуха в ночные и утренние часы до -30...-32 градусов.

Что же касается февраля в целом, то согласно предварительным прогнозам, составленным по американской модели CFS, последний месяц зимы будет достаточно теплым. "Но это прогноз не окончательный, он может измениться и нет достаточных оснований ему доверять", - говорит сотрудник ГИС-центра классического университета Андрей ШИХОВ.
Метки: Погода
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