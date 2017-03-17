Проезд по новому Чусовскому мосту может быть платным не для всех

Даже сейчас ряд депутатов решают высказать сомнения в целесообразности появления объекта именно в этом месте. Исполняющий обязанности министра транспорта края Николай Уханов заявил о высокой степени реализации проекта. То, что время для обсуждения прошло, убеждён председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Виктор Плюснин



Виктор Плюснин, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края:



- Идея строительства была ещё в 2008 году. Тогда мы начали его проектировать. Потом не один год мы проходили его экспертизу. И сегодня я слышу возможные вариации. Каким мог бы быть этот мост, или как бы могла решаться эта проблема, На самом деле, всё это уже обсуждалось, И единственное решение, которое было принято окончательно - это строительство второй очереди моста. Поэтому, обсуждать какие-либо идеи, что с ним делать, я считаю уже нецелесообразно, не актуально.



Только дачников, которые летом живут в Добрянском районе - более 20 тысяч. Об этом говорят данные последней переписи. Само сооружение появится левее, если ехать из Перми, от существующих пролётов. Со слов депутата, не исключён вариант, что платным сделают проезд только для коммерческого и транзитного транспорта. Систему пропуска через мост будут обсуждать позже и многое будет зависеть от состояния краевого бюджета через 3-4 года, когда 2-ю очередь чусовского сдадут. С подъездными путями сейчас объект оценивается в 14 миллиардов рублей. Более 9.5 обещает выделить федерация, 3.3 - концессионер (эти средства ему нужно будет вернуть), остальные деньги Пермского края.