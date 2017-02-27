Прикамцы представили свои проекты на инвестиционном форуме в Сочи

Как привлечь деньги в регион и чем заинтересовать потенциальных инвесторов. Сегодня в Сочи проходит Российский инвестиционный форум, в котором принимают участие и делегаты от нашего региона во главе с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым. Глава Прикамья будет работать на площадке «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия».



Как совершенствовать организацию системы отношений между федеральным и региональными бюджетами? Как повысить качество бюджетного процесса и финансового менеджмента субъектов федерации? А также, что более эффективно: жесткие бюджетные ограничения или смягчение административного регулирования и расширение полномочий регионов? - это основные вопросы, которые обсудили участники встречи.



Кроме того, Максим Решетников посетил совместную экспозицию Правительства Пермского края и дочернего общества ПАО "Россети" - ОАО "МРСК Урала". На стендах представлены примеры реализации сразу трёх проектов, которые позволили привлечь на территорию Прикамья инвесторов, создать новые производства и расширить существующую инфраструктуру.



В целом мероприятия форума можно разделить на 4 основных темы: "Проекты для жизни", "Новая региональная политика. Возможности для развития" и "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста", а так же другие мероприятия на площадках инвестфорума.