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Прикамцы представили свои проекты на инвестиционном форуме в Сочи

27 Февраля 2017 14:37
Презентуют проекты в области промышленности – разработки кластера «Технополис «Новый Звездный»: ракетный двигатель РД-191, авиадвигатели ПД-14, ПД-35
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Прикамцы представили свои проекты на инвестиционном форуме в Сочи
Как привлечь деньги в регион и чем заинтересовать потенциальных инвесторов. Сегодня в Сочи проходит Российский инвестиционный форум, в котором принимают участие и делегаты от нашего региона во главе с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым. Глава Прикамья будет работать на площадке «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия».

Как совершенствовать организацию системы отношений между федеральным и региональными бюджетами? Как повысить качество бюджетного процесса и финансового менеджмента субъектов федерации? А также, что более эффективно: жесткие бюджетные ограничения или смягчение административного регулирования и расширение полномочий регионов? - это основные вопросы, которые обсудили участники встречи.

Кроме того, Максим Решетников посетил совместную экспозицию Правительства Пермского края и дочернего общества ПАО "Россети" - ОАО "МРСК Урала". На стендах представлены примеры реализации сразу трёх проектов, которые позволили привлечь на территорию Прикамья инвесторов, создать новые производства и расширить существующую инфраструктуру.

В целом мероприятия форума можно разделить на 4 основных темы: "Проекты для жизни", "Новая региональная политика. Возможности для развития" и "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста", а так же другие мероприятия на площадках инвестфорума.
Метки: Инвестфорум Сочи Фотоника Решетников
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