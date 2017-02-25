Почти миллион дел: в Прикамье одна из самых высоких нагрузок на судей

По сравнению с 2015 годом нагрузка на судей возросла почти на десять процентов. Если раньше на одного судью приходилось до 120 дел в месяц, то в 2016 уже 140. Прикамье в лидерах по этому показателю. По мнению председателя Пермского краевого суда Владимира Вельянинова, одна из причин возросшей нагрузки - необходимость заниматься чужой работой.



Судьями Пермского края за 2016 год в различных формах судопроизводства рассмотрено 899.428 дел и материалов, что на 10,5% больше, чем за прошлый год. Ежегодно за защитой своих прав и законных интересов в суды и к мировым судьям обращается каждый 3-й житель Пермского края, чаще всего в порядке гражданского судопроизводства.



Увеличение общего количества гражданских дел объясняется ростом дел по таким категориям как: дела о защите прав потребителей - на 57,7%, дела по семейным спорам - на 10,8%, о взыскании коммунальных платежей - на 64,4%, о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору на 29%; о взыскании заработной платы – на 31,6%.