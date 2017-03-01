Почти 5000 прикамцев привлечено к ответственности за употребление наркотиков в 2016 году
01 Марта 2017 15:53
По статистике, раскрытым оказывается лишь 56% преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Цифры озвучены на первом открытом форуме краевой прокуратуры сегодня в Перми. Тема - профилактика наркопотребления в регионе. При этом цифры статистики говорят, что положительная динамика всё-таки есть.
Вадим АНТИПОВ, прокурор Пермского края:
- Определенные положительные сдвиги, конечно же, есть. Стало меньше наркопотребителей, состоящих на официальном учете. В прошлом году было меньше смертей от наркопотребления, в том числе среди подростков. Но, тем не менее, они исчисляются десятками, и это нас тревожит.
43 человека умерло в прошлом году от отравления наркотиками, 186 - оказалось на больничной койке. Зарегистрировано несколько тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 2456 именно за сбыт. При этом нераскрытым остается практически каждое второе преступление. Главное, говорит, прокурор края - исключить появление новых наркопотребителей.
Вадим АНТИПОВ, прокурор Пермского края:
- Прежде всего, из мер профилактики - это лечение потребителя. Это главная задача, чем все органы власти и прокуратуры занимаются. И конечно же важно не допустить вовлечение молодёжи в сферу наркопотребления, чтобы они знали, что от этого зла пути выхода очень узкие, а иногда и невозможные.
Ответственность предусмотрена не только за хранение и сбыт, но и за потребление. На "15 суток" может за это отправиться человек. А вот за продажу и производство свободы можно лишиться и на всю оставшуюся жизнь.
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