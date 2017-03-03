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"По наихудшему сценарию": в Прикамье готовятся к паводку

03 Марта 2017 11:13
Несмотря на то, что на улице температуры еще далеко не весенние, за состоянием рек специалисты уже следят в ежедневном режиме.
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Подготовка к половодью началась в конце февраля. К началу марта приняты все нормативные документы, идет подготовка гидротехнических сооружений, проверка систем оповещения и работа с населением. В краевом МЧС отметили, предсказать будет ли наводнение сложно, ведь все зависит от погоды.

Александр ШАРАПОВ, заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций):

- В большой степени будет зависеть от температурных режимов, которые будут в первой-второй декаде апреля, если прошлый год брать, то у нас в апреле месяце резко произошло повышение температур и резко таяние снегов, что привело к негативным последствиям. Мы в любом случае готовимся по наихудшему сценарию. По наихудшему сценарию у нас в крае возможно подтопление 37 муниципальных образований, 110 населенных пунктов. По этому сценарию мы и готовимся, независимо от того, как будет разворачиваться ситуация с погодой.

В районах, которые находятся в зоне риска, ведутся работа по очистке пропускных систем, увеличению материально-технической базы, готовятся пункты временного содержания. О ходе подготовки муниципалитеты должны будут отчитаться 6 марта на заседании комиссии по ЧС.
Метки: МЧС Паводок 2017
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