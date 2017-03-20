Пермякам предлагают дать имя новому аэропорту

По данным на 1 марта, строительство нового аэропорта в Перми завершено на 65%. Возведены железобетонные конструкции подземной части здания, надземная часть комплекса; завершены несущий каркас объекта и монтаж кровли, закрыт тепловой контур комплекса. На площадке ведутся работы по остеклению терминала, монтируются витражи в зверином стиле.



20 марта стройплощадку посетил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников, который высказал предложение, чтобы жители Прикамья самостоятельно дали название новому аэропорту.



"Контроль за выполнением работ будет жестким, ведь строительство развязки – один из ключевых краевых проектов, который позволит обеспечить бесперебойное движение от нового терминала аэропорта в краевую столицу и города региона. Ввод в работу нового современного терминала предполагает, что и Пермь, и Прикамье станут более комфортными как для жителей и туристов, так и для представителей бизнеса. Это повысит инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность региона", - сказал Максим Решетников.



По графику новый аэропорт должны ввести в эксплуатацию 1 декабря 2017 года. Параллельно с возведением терминала идёт строительство новой дорожной развязки на трассе Пермь-Усть-Качка для удобного съезда к новому комплексу.