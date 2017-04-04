Пермское УФАС отменило итоги аукциона по капремонту трамвайных путей

Пермские антимонопольщики отменили итоги аукциона по капитальному ремонту улицы Уральской, где на участке от улицы Парковой до Розалии Землячки планировалось заменить трамвайные пути. Сотрудники управления ФАС нашли техническую ошибку в документации, которую допустил заказчик, неверно указав показатель марки асфальтобетонной смеси.



Александр Плаксин, заместитель руководителя УФАС России по Пермскому краю:



- Поскольку это всё привело к тому, что в заявке одного участника содержалась марка асфальтобетона, которая соответствует требованиям, и его допустили единственного, а вторую заявку, которая не соответствовала требованиям, не допустили. Оказалось, что участники в итоге вышли в неравной ситуации, в неравных условиях конкурировали между собой.



Теперь, после решения УФАС, всю процедуру торгов придётся проводить заново. Напомним, что изначально максимальная цена контракта на переустройство была почти 220 миллионов рублей.