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Пермское УФАС отменило итоги аукциона по капремонту трамвайных путей

04 Апреля 2017 08:25
Аукцион по капитальному ремонту трамвайных путей на Северной дамбе необходимо провести заново.
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Пермские антимонопольщики отменили итоги аукциона по капитальному ремонту улицы Уральской, где на участке от улицы Парковой до Розалии Землячки планировалось заменить трамвайные пути. Сотрудники управления ФАС нашли техническую ошибку в документации, которую допустил заказчик, неверно указав показатель марки асфальтобетонной смеси.

Александр Плаксин, заместитель руководителя УФАС России по Пермскому краю:

- Поскольку это всё привело к тому, что в заявке одного участника содержалась марка асфальтобетона, которая соответствует требованиям, и его допустили единственного, а вторую заявку, которая не соответствовала требованиям, не допустили. Оказалось, что участники в итоге вышли в неравной ситуации, в неравных условиях конкурировали между собой.

Теперь, после решения УФАС, всю процедуру торгов придётся проводить заново. Напомним, что изначально максимальная цена контракта на переустройство была почти 220 миллионов рублей.
Метки: УФАС Аукцион
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