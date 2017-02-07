Пермский край обеспечен собственным молоком на 70%

В лидерах отрасли Пермский, Кунгурский и Верещагинский районы. Об этом стало известно на прошедшем совещании. Аграрии подвели итоги своей деятельности, а также наметили планы на следующий год.



Николай КАПУСТИН, председатель Ассоциации молочников Пермского края:



- Поголовье коров на 1 января в Пермском крае составило 75,9 тысяч. Это 102,4% к прошлому году. Рост составил 1128 голов. Пермский край может обеспечивать себя молоком.



Всего в Пермском крае производством молока занимается более 300 предприятий. Совместными усилиями они обеспечили регион на 70%. В планах на ближайшие 5 лет обеспечить себя производством на 100%.



В Прикамье увеличение валового производства молока составило 1,6%. Поголовье увеличилось на 2,4%.