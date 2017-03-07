Пермский краеведческий музей ищет дневники 1917 года

"1917: на страницах пермских газет" - так называется новый проект Пермского краеведческого музея. На основе письменных документов и фотографий из фондов музея будет продемонстрировано как авторы регулярных пермских изданий видели события 1917 года в нашем городе и России.



Многие знают как развивалась ситуация в Москве и Петрограде, а мы хотим показать, что происходило в нашем городе, на соседних улицах. Это такая локальная история, которая тоже очень важна и необходима, чтобы показать уникальность нашего города. Суть проекта – каждый день рассказывать об основных событиях в Перми этого дня 1917 года на основе пермских газет, фотографий и т.д., которые берутся из фондов музея. Газетами мы, впрочем, ограничиваться не собираемся и потому хотели бы, чтобы пермяки, у которых сохранились мемуары или фотографии от родственников, приносили их в музей и активно помогали нам в этом проекте, – рассказывает научный сотрудник отдела истории Пермского краеведческого музея Петр Неплюев.



Проект приурочен к столетию Октябрьской и Февральской революции 1917 года. Организаторы хотят показать, как разворачивались события в Перми и Пермской губернии в начале прошлого века.

