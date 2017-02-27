Осторожно гололед: дорожная обстановка в Прикамье ухудшилась из-за похолодания
27 Февраля 2017 11:40
Минувшие длинные выходные по территории Прикамья наблюдалась оттепель, сопровождаемая осадками в виде снега с дождем. В некоторых районах температура падала, переходя через нулевую отметку.
Из-за гололедных явлений и снежного наката, как нам сообщили в диспетчерской Центра управления движением Пермского края, возникали затруднения: большегрузы не справлялись с подъемами. Копились автомобильные пробки на трассах Оса-Чернушка, Кунгур-Соликамск, Голдыри-Орда-Октябрьский, на подъезде к Чусовому. После обработки проезжей части реагентами дорожная ситуация приходила к норме.
К вечеру воскресенья стало заметно подмораживать. В первую половину предстоящей недели, по прогнозам синоптиков, на улице будут держаться стабильно отрицательные температуры в ночное и в светлое время суток.
МЧС предупреждает: 27 февраля по Пермскому краю ожидается облачная погода, снег, слабая метель, гололед. На дорогах гололедица. Спасатели просят водителей четко соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать безопасную дистанцию, отказаться от нецелесообразных перестроений и обгонов, а также быть особенно осторожными в темное время суток.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
16 Февраля 2017
10 Февраля 2017
07 Февраля 2017
07 Февраля 2017
05 Февраля 2017
03 Февраля 2017
02 Февраля 2017
30 Января 2017
24 Января 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦