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Осторожно гололед: дорожная обстановка в Прикамье ухудшилась из-за похолодания

27 Февраля 2017 11:40
Минувшие длинные выходные по территории Прикамья наблюдалась оттепель, сопровождаемая осадками в виде снега с дождем. В некоторых районах температура падала, переходя через нулевую отметку.
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Из-за гололедных явлений и снежного наката, как нам сообщили в диспетчерской Центра управления движением Пермского края, возникали затруднения: большегрузы не справлялись с подъемами. Копились автомобильные пробки на трассах Оса-Чернушка, Кунгур-Соликамск, Голдыри-Орда-Октябрьский, на подъезде к Чусовому. После обработки проезжей части реагентами дорожная ситуация приходила к норме.

К вечеру воскресенья стало заметно подмораживать. В первую половину предстоящей недели, по прогнозам синоптиков, на улице будут держаться стабильно отрицательные температуры в ночное и в светлое время суток.  

МЧС предупреждает: 27 февраля по Пермскому краю ожидается облачная погода, снег, слабая метель, гололед. На дорогах гололедица. Спасатели просят водителей четко соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать безопасную дистанцию, отказаться от нецелесообразных перестроений и  обгонов, а также быть особенно осторожными в темное время суток.
Метки: Гололед погода МЧС
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