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На Никольский храм в Березниках установили купола

24 Марта 2017 16:34
5 куполов установили на строящийся храм святителя Николая Чудотворца.
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Храм святителя Николая Чудотворца или, как сами березниковцы его называют, - Никольский храм. В северной столице Прикамья именно он стал символом духовного возрождения.

- Тогда, 100 лет назад, когда свершилась революция, стали уничтожать монастыри, церкви, убивать стали священнослужителей и епископов. И вот сейчас всё возрождается. Возрождается вера.

Столь яркого золоченого блеска куполов удалось добиться благодаря особому нитрит-титановому покрытию. Как русский воин, собираясь идти на поле брани облачается в шлем, так и новый Березниковский храм вооружился бронёй, взметнув в облака золото своих куполов.

Зосима, архиепископ Соликамский и Чусовской:

- Дух святой над этими куполами - значит городу цвести. Значит у города есть будущее. У города есть божье благословение.

4 маленьких и один большой, десятитонный купол, который подняли на высоту 11 метров, увенчали строящийся храм. Осталось лишь убрать леса, установить окна, смонтировать систему отопления и службу можно будет проводить не только на цокольном этаже.
Метки: Храм РПЦ Березники
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