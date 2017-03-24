На Никольский храм в Березниках установили купола
24 Марта 2017 16:34
5 куполов установили на строящийся храм святителя Николая Чудотворца.
Храм святителя Николая Чудотворца или, как сами березниковцы его называют, - Никольский храм. В северной столице Прикамья именно он стал символом духовного возрождения.
- Тогда, 100 лет назад, когда свершилась революция, стали уничтожать монастыри, церкви, убивать стали священнослужителей и епископов. И вот сейчас всё возрождается. Возрождается вера.
Столь яркого золоченого блеска куполов удалось добиться благодаря особому нитрит-титановому покрытию. Как русский воин, собираясь идти на поле брани облачается в шлем, так и новый Березниковский храм вооружился бронёй, взметнув в облака золото своих куполов.
Зосима, архиепископ Соликамский и Чусовской:
- Дух святой над этими куполами - значит городу цвести. Значит у города есть будущее. У города есть божье благословение.
4 маленьких и один большой, десятитонный купол, который подняли на высоту 11 метров, увенчали строящийся храм. Осталось лишь убрать леса, установить окна, смонтировать систему отопления и службу можно будет проводить не только на цокольном этаже.
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