На Никольский храм в Березниках установили купола

Храм святителя Николая Чудотворца или, как сами березниковцы его называют, - Никольский храм. В северной столице Прикамья именно он стал символом духовного возрождения.



- Тогда, 100 лет назад, когда свершилась революция, стали уничтожать монастыри, церкви, убивать стали священнослужителей и епископов. И вот сейчас всё возрождается. Возрождается вера.



Столь яркого золоченого блеска куполов удалось добиться благодаря особому нитрит-титановому покрытию. Как русский воин, собираясь идти на поле брани облачается в шлем, так и новый Березниковский храм вооружился бронёй, взметнув в облака золото своих куполов.



Зосима, архиепископ Соликамский и Чусовской:



- Дух святой над этими куполами - значит городу цвести. Значит у города есть будущее. У города есть божье благословение.



4 маленьких и один большой, десятитонный купол, который подняли на высоту 11 метров, увенчали строящийся храм. Осталось лишь убрать леса, установить окна, смонтировать систему отопления и службу можно будет проводить не только на цокольном этаже.