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На этой неделе в Прикамье ожидается похолодание

06 Марта 2017 14:27
В Пермском крае на смену снегопадам придут заморозки, прогнозируют синоптики.
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Предстоящей ночью в Перми, по данным ГИС-центра классического университета, ожидаются сильные осадки, до 10 миллиметров. К среде снег перестанет идти, регион окажется под влиянием холодного скандинавского антициклона. Температура воздуха по северу края может опуститься до -10 градусов.

В минувшие выходные был побит очередной погодный рекорд для Прикамья: снежный покров преодолел отметку в 87 сантиметров. Такого в начале весны не было 10 последних лет. Только за предыдущую неделю в Перми выпала месячная норма осадков.
Метки: Погода Похолодание
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