На этой неделе в Прикамье ожидается похолодание

Предстоящей ночью в Перми, по данным ГИС-центра классического университета, ожидаются сильные осадки, до 10 миллиметров. К среде снег перестанет идти, регион окажется под влиянием холодного скандинавского антициклона. Температура воздуха по северу края может опуститься до -10 градусов.



В минувшие выходные был побит очередной погодный рекорд для Прикамья: снежный покров преодолел отметку в 87 сантиметров. Такого в начале весны не было 10 последних лет. Только за предыдущую неделю в Перми выпала месячная норма осадков.