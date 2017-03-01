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Министром сельского хозяйства Прикамья назначен Александр Козюков

01 Марта 2017 14:00
Ранее Александр Козюков длительное время возглавлял колхоз, затем более 7 лет работал главой Уинского района.
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Министром сельского хозяйства Прикамья назначен Александр Козюков
Временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников поставил задачи перед новым руководителем ведомства. Среди основных векторов развития: привлечение крупных инвестиций в отрасль и обеспечение устойчивого сбыта сельскохозяйственной продукции. Отдельно выделил врио губернатора вопрос по свинокомплексу в поселке Майский.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

- Проблема достаточно сложная, проблема давняя. Быстрых решений мы не найдем, надо выработать программу действий и по ней успешно двигаться. Министерство сельского хозяйства хоть и находится в экономическом блоке, но выполняет социальные задачи. Надо будет успешно сочетать обе функции.

По словам Максима Решетникова, за последние три года отрасль уже показала значимые результаты. Главная задача сегодня - сохранить полученную динамику.

Александр Козюков, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края:

- Как говорят, цыплят по осени не считают. Думаю, что основные достижения мы будем уже подводить в сентябре-октябре. В приоритете я вижу инвестиционную повестку, проекты развития. Думаю, что это будет главным направлением.

Старт посевной кампании уже дан. До конца марта по поручению нового министра зарезервированные в краевом бюджете средства должны дойти до аграриев для своевременного начала работ.
Метки: Решетников Козюков Минсельхоз
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