Министром сельского хозяйства Прикамья назначен Александр Козюков

Временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников поставил задачи перед новым руководителем ведомства. Среди основных векторов развития: привлечение крупных инвестиций в отрасль и обеспечение устойчивого сбыта сельскохозяйственной продукции. Отдельно выделил врио губернатора вопрос по свинокомплексу в поселке Майский.



Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:



- Проблема достаточно сложная, проблема давняя. Быстрых решений мы не найдем, надо выработать программу действий и по ней успешно двигаться. Министерство сельского хозяйства хоть и находится в экономическом блоке, но выполняет социальные задачи. Надо будет успешно сочетать обе функции.



По словам Максима Решетникова, за последние три года отрасль уже показала значимые результаты. Главная задача сегодня - сохранить полученную динамику.



Александр Козюков, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края:



- Как говорят, цыплят по осени не считают. Думаю, что основные достижения мы будем уже подводить в сентябре-октябре. В приоритете я вижу инвестиционную повестку, проекты развития. Думаю, что это будет главным направлением.



Старт посевной кампании уже дан. До конца марта по поручению нового министра зарезервированные в краевом бюджете средства должны дойти до аграриев для своевременного начала работ.