Межведомственная группа проверит госзакупки для нужд Прикамья

В прошлом году в регионе было осуществлено почти 30 тысяч закупок на общую сумму в 45 миллиардов рублей. Это около трети всего годового краевого бюджета. Проведено 90 проверок.



Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:



- При том подходе, который сегодня используется сложно определить обоснованность закупки. По сути, думаю, что далеко не все из вас даже внимательно изучают свои планы закупок. Анализ показал, что отсутствует еще и система контроля ценообразования.





Планируется, что новая рабочая группа будет контролировать все процессы госзакупок, повышая эффективность системы. Члены правительства обсудили ряд вопросов, связанных с социально-экономическим развитием региона. Министры приняли постановление о присвоении статуса приоритетного инвестпроекту компании "ЕвроХим". В ходе его реализации в Березниках будет создан новый микрорайон, должны появиться более 1.5 тыс. дополнительных рабочих мест.