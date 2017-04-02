МЧС предупреждает: шквалистый ветер до 18 м/с и гололедица

Со 2 по 3 апреля 2017 года на территории Пермского края ожидаются снег, метель, на дорогах гололедица. Существует угроза шквалистого ветра, который будет достигать 18 м/с.



Спасатели советуют быть предельно осторожными. Находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Водителям рекомендуют быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.