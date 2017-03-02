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МЧС предупреждает: 3 марта в Перми ожидаются порывы ветра до 18 м/с

02 Марта 2017 16:56
Существует вероятность обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, деревьев.
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МЧС предупреждает: 3 марта в Перми ожидаются порывы ветра до 18 м/с
3 марта ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой, по северу умеренный снег, днем мокрый снег, слабый гололед. Ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до -10°, днем +3,-2°

Региональное МЧС России заявляет, что существует вероятность возникновения аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения (обрывы линий электропередач, падение опор ЛЭП), нарушение линий связи. Основной причиной может стать изношенность коммунальных сетей, нарушение правил эксплуатации технологического оборудования, погодные условия – порывы ветра 13-18 м/с.
Метки: МЧС Ветер Погода
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