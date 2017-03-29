Мартовский снегопад: в Пермь вернулась зима (видео)

Похолодание в Прикамье наступит в ночь на 30 марта. Температура воздуха на большей части территории края составит −2…−9 градусов. Днем 30 марта максимальная похолодает до −6°. По югу Пермского края вероятно усиление ветра с порывами до 17 м/с.



31 марта и 1 апреля станут наиболее холодными. Минимальная температура ночью составит −9…−14 градусов, а по северной части края до -18°, днем будет −1…−6°. При этом днем ожидается переменная облачность с короткими, но сильными снегопадами.