Максим Решетников с рабочей поездкой посетил Березники
17 Февраля 2017 11:21
С рабочим визитом в Березники. Губернатор края Максим Решетников одной из первоочередных задач обозначил решение проблем жителей Березников, чьи дома попали в зону последствий техногенной аварии.
В рамках визита глава региона осмотрел город и посетил стройплощадку ЖК "Любимов", места, где будут жить переселенцы. Оценил масштаб провалов на калийном производственном рудоуправлении №1 и на территории шахтно-строительного управления, проконтролировал ход строительства нового микрорайона.
На совещании глава Прикамья дал указания: выстроить график строительства и коммунальной инфраструктуры, в сжатые сроки сдать объекты социальной сферы и активно продолжать проектирование жилья на правом берегу.
После Максим Решетников лично встретился с березниковцами, которые планируют переехать в новые дома.
Для скорейшего завершения строительства нового жилого комплекса необходимо своевременное финансирование, решение по которому, обещают принять уже в марте-апреле. Часть от требуемой суммы, - порядка миллиарда рублей, изыщут в краевом бюджете. Сейчас с федеральным правительством решается вопрос о выделении еще 2 млрд. В прошлом году из разных источников на программу переселения в столице Верхнекамья было направлено более 3 млрд рублей.
Максим РЕШЕТНИКОВ, и.о. губернатора Пермского края:
- Мы приняли два основных решения. Это то, что у березниковцев будет возможность выбрать застройщика не только на правобережной части, но и на левой. Второй вопрос касается больших квартир, дело в том, что сейчас по постановлению правительства, компенсации подлежат только квартиры до 72 кв. м., я принял решение, что из бюджета края будем доплачивать.
На сегодня на правом берегу Березников под руководством "Корпорации развития Пермского края" возводится первая очередь ЖК "Любимов" из 12 домов на 2 400 квартир. Из них пять 9-этажек введены в эксплуатацию. Более 250 семей уже получили ключи от новых квартир. Процесс переселения продолжается. К концу следующего года - планируется построить оставшиеся 13 домов второй очереди, куда переедут ещё 2,5 тысячи семей.
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