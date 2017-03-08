Максим Решетников поздравил женщин Прикамья с Международным женским днем

На один день гости праздника перенеслись из 21-го века в 19-й. По словам режиссера праздника, такая форма представления выбрана не случайно.



Надежда КОШКИНА, режиссёр городского дворца культуры им. Солдатова:



- Образ джентльмена - это классический образ, когда любая дама мечтает, чтобы в её окружении мужчины всегда были джентльменами: подавали ручку, улыбались, говорили комплименты, нам так сейчас, поверьте, этого не хватает.



Этот день дамам наверняка запомнится. Все-таки не каждый день тебя поздравляет с 8 марта глава региона.



Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:



- Вы воспитываете наших детей, вы воспитываете внуков и внучек - и это, наверное, самая сложная в мире работа, но вместе с этим за каждым достижением Пермского края стоит ваша большая работа. Это люди, которые состоялись и в политике, это врачи, это учителя, это деятели культуры и искусства. Вы всё успеваете в жизни.



То, что дамы успевают сделать дел больше чем мужчины - известно давно. Но эта загадка не разгадана до сих пор. Так что восхищались, восхищаемся и будем восхищаться женщинами всегда.