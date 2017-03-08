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Максим Решетников поздравил женщин Прикамья с Международным женским днем

08 Марта 2017 16:00
Внимательные кавалеры, мелодичные звуки вальса, ну, и, конечно же, сотни цветов, - и это лишь малая часть сюрпризов, которые подготовили в ДК Солдатова для женщин в честь празднования 8-го марта!
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На один день гости праздника перенеслись из 21-го века в 19-й. По словам режиссера праздника, такая форма представления выбрана не случайно.

Надежда КОШКИНА, режиссёр городского дворца культуры им. Солдатова:

- Образ джентльмена - это классический образ, когда любая дама мечтает, чтобы в её окружении мужчины всегда были джентльменами: подавали ручку, улыбались, говорили комплименты, нам так сейчас, поверьте, этого не хватает.

Этот день дамам наверняка запомнится. Все-таки не каждый день тебя поздравляет с 8 марта глава региона.  

Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:

- Вы воспитываете наших детей, вы воспитываете внуков и внучек - и это, наверное, самая сложная в мире работа, но вместе с этим за каждым достижением Пермского края стоит ваша большая работа. Это люди, которые состоялись и в политике, это врачи, это учителя, это деятели культуры и искусства. Вы всё успеваете в жизни.

То, что дамы успевают сделать дел больше чем мужчины - известно давно. Но эта загадка не разгадана до сих пор. Так что восхищались, восхищаемся и будем восхищаться женщинами всегда.
Метки: Решетников 8 марта Губернатор
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