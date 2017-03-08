Максим Решетников поздравил женщин Прикамья с Международным женским днем
08 Марта 2017 16:00
Внимательные кавалеры, мелодичные звуки вальса, ну, и, конечно же, сотни цветов, - и это лишь малая часть сюрпризов, которые подготовили в ДК Солдатова для женщин в честь празднования 8-го марта!
На один день гости праздника перенеслись из 21-го века в 19-й. По словам режиссера праздника, такая форма представления выбрана не случайно.
Надежда КОШКИНА, режиссёр городского дворца культуры им. Солдатова:
- Образ джентльмена - это классический образ, когда любая дама мечтает, чтобы в её окружении мужчины всегда были джентльменами: подавали ручку, улыбались, говорили комплименты, нам так сейчас, поверьте, этого не хватает.
Этот день дамам наверняка запомнится. Все-таки не каждый день тебя поздравляет с 8 марта глава региона.
Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:
- Вы воспитываете наших детей, вы воспитываете внуков и внучек - и это, наверное, самая сложная в мире работа, но вместе с этим за каждым достижением Пермского края стоит ваша большая работа. Это люди, которые состоялись и в политике, это врачи, это учителя, это деятели культуры и искусства. Вы всё успеваете в жизни.
То, что дамы успевают сделать дел больше чем мужчины - известно давно. Но эта загадка не разгадана до сих пор. Так что восхищались, восхищаемся и будем восхищаться женщинами всегда.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
08 Марта 2017
08 Марта 2017
08 Марта 2017
07 Марта 2017
03 Марта 2017
02 Марта 2017
01 Марта 2017
28 Февраля 2017
27 Февраля 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦