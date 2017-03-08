Люцифер не попадает в список запрещенных имён
08 Марта 2017 10:50
Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий регистрировать в органах ЗАГС странные имена.
Числительные, аббревиатуры, цифровые обозначения и ненормативная лексика - в списке запрещенных имён для использования в России.
В качестве примера автор законопроекта привела имя "БОЧ рВФ 260 602" (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года), которым уже длительное время родители из одного регионов России пытаются назвать своего ребенка. Органы ЗАГС отказываются это делать. В результате ребёнок до сих пор не имеет документов.
Предполагается, что ко второму чтению в законопроект будет внесено большое количество поправок. Так, возможно, аббревиатуры будут исключены из списка запрещенных имён. Например, только в Татарстане более 5000 тысяч детей в прошлом году получили такие имена. По мнению некоторых депутатов, общество сейчас это воспринимает нормально.
Не попадает под запрет и необычные имена. В частности, Люцифер. Напомним, в октябре 2014 года молодая пара из Перми назвала своего сына именно таким именем.
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