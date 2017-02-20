Из-за праздников меняется расписание электричек в Прикамье

№6121 сообщением Кукуштан – Пермь-2 отменен в период с 23 по 26 февраля, так как поезд назначается согласно расписанию по рабочим дням;

№ 6220/6223 сообщением Пермь-2 – Комарихинская курсируют согласно графику 25 и 26 февраля;

№7182 сообщением Чусовская – Теплая Гора курсирует 22 и 26 февраля, отменен 24 февраля;

№7181 сообщением Теплая Гора – Чусовская курсирует 23 и 27 февраля, отменен 25 февраля;

№7184 сообщением Чусовская – Пашия курсирует 23,24 и 25 февраля, отменен 22 февраля;

№6875 сообщением Пашия – Чусовская курсирует 24, 25 и 26 февраля, отменен 23 февраля;

№7194/7193 сообщением Пермь-2 – Кунгур курсируют 22 и 26 февраля, отменены на 24 февраля.

В период с 22 по 26 февраля ОАО «Пермская пригородная компания» определяет следующий порядок курсирования пригородных поездов:Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте ОАО «Пермская пригородная компания», в пригородных кассах и через мобильное приложение «Пригород».