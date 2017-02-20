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Из-за праздников меняется расписание электричек в Прикамье

20 Февраля 2017 15:45
Расписание нескольких электропоездов изменится в связи с февральскими праздниками.
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Из-за праздников меняется расписание электричек в Прикамье
В период с 22 по 26 февраля ОАО «Пермская пригородная компания» определяет следующий порядок курсирования пригородных поездов:


  • №6121 сообщением Кукуштан – Пермь-2 отменен в период с 23 по 26 февраля, так как поезд назначается согласно расписанию по рабочим дням;
  • № 6220/6223 сообщением Пермь-2 – Комарихинская курсируют согласно графику 25 и 26 февраля;
  • №7182 сообщением Чусовская – Теплая Гора курсирует 22 и 26 февраля, отменен 24 февраля;
  • №7181 сообщением Теплая Гора – Чусовская курсирует 23 и 27 февраля, отменен 25 февраля;
  • №7184 сообщением Чусовская – Пашия курсирует 23,24 и 25 февраля, отменен 22 февраля;
  • №6875 сообщением Пашия – Чусовская курсирует 24, 25 и 26 февраля, отменен 23 февраля;
  • №7194/7193 сообщением Пермь-2 – Кунгур курсируют 22 и 26 февраля, отменены на 24 февраля.

Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте ОАО «Пермская пригородная компания», в пригородных кассах и через мобильное приложение «Пригород».
Метки: Электрички Расписание
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