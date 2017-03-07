Из-за оттепели в Прикамье клещи могут проснуться раньше обычного

Обильный и длительный снежный покров служит хорошей изоляция для клещей и позволяет им пережить зиму. В этом году специалисты прогнозируют рост числа кровососущих, а начать активность они могут и раньше - синоптики обещают аномально теплый март.

Клещи просыпаются после зимовки при температуре +1...-3 градуса. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году более 14 тысяч пермяков обратились в медучреждения с укусами клещей. Полторы сотни - заразились клещевым энцефалитом, 38% всех обратившихся - клещевым боррелиозом. Как отмечают специалисты, особо бдительными должны быть дачники.



Татьяна САБИРОВА, невролог:



- Более активны - это, конечно, дачные кооперативы, Жебреи, Алешиха, район Гайвы, поэтому, конечно, дачникам нужно заботиться о своем здоровье и быть бдительным. 12% от всех обратившихся поймали и встретили клеща, как ни странно, на кладбищах города. 15% повстречали клеща в парках нашего города.



Чтобы избежать неприятных последствий от укуса клеща, специалисты рекомендуют ставить прививки. Как отмечают в краевом управлении Роспотребнадзора, прививаться лучше заранее, так как стойкий иммунитет к клещевому энцефалиту появляется только через две недели.