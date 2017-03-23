Из Перми в Нижнекамск можно улететь на самолете
23 Марта 2017 13:26
Новый рейс в Бегишево появился в расписании международного аэропорта "Пермь".
На 27 марта запланирован первый авиарейс из Перми в Нижнекамск. Планируется, что перелет по данному направлению будет осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам в 16:30 по местному времени. Обратный вылет будет осуществляться в эти же дни. Время прилета в Пермь - 23:40 по местному времени.
Перевозку будет совершать авиакомпания "Комиавиатранс" на самолетах вместимостью до 19 человек. По данным сайта авиакомпании, стоимость билета на первый рейс 27 марта из Перми в Нижнекамск составляет 5.500 рублей.
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