Из Перми в Нижнекамск можно улететь на самолете

На 27 марта запланирован первый авиарейс из Перми в Нижнекамск. Планируется, что перелет по данному направлению будет осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам в 16:30 по местному времени. Обратный вылет будет осуществляться в эти же дни. Время прилета в Пермь - 23:40 по местному времени.



Перевозку будет совершать авиакомпания "Комиавиатранс" на самолетах вместимостью до 19 человек. По данным сайта авиакомпании, стоимость билета на первый рейс 27 марта из Перми в Нижнекамск составляет 5.500 рублей.