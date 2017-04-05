Интернет в Прикамье переходит на ускоренный режим

Решать проблему будут адресно. В планах покрытием 4G обеспечить более 70-ти населённых пунктов. Также волоконно-оптические линии связи появятся в 30-ти городах, поселках и деревнях. 54 объекта социальной сферы по краю получат точки доступа Wi-Fi.



Павел ШЕВЫРОВ и.о. министра информационного развития и связи Пермского края:



- Наша задача сейчас адресно пройти по этим точкам, посмотреть какой объём средств необходим. Какой объём средств готовы инвестировать операторы сотовой связи. От этого мы увидим объём средств для привлечения. Пока на сегодняшний день у пяти процентов населения края отсутствует возможность воспользоваться сотовой связью, еще порядка пяти испытывает те или иные географические ограничения.



В этом году в территории региона планируют направить порядка 10 млрд рублей. 7 из них - средства региональной казны, 3 млрд - федеральной. Деньги пойдут на решение первоочередных задач, которые сегодня стоят перед муниципалитетами: ремонт дорог, благоустройство, здравоохранение, образование.



Максим РЕШЕТНИКОВ, Глава Пермского края:



- До 15-го апреля все направления, где есть федеральные деньги должны быть доведены, где есть региональные средства, то эти соглашения нужно заключить до 30-го апреля. Чтобы до первого мая все деньги были в муниципалитетах, все программы были приняты, всё было утверждено, шла работа, а мы занимались контролем и реализации проектов.



Жителей региона также приглашают к распределению средств. Мост через реку Лек в небольшой деревне Лазарята Кишертского района, в которой всего-то порядка 20 домов, построят по инициативе жителей. Грант в 100 тысяч рублей активисты "выбили" в конкурсе ТОСов.



Денис ПАЛЬЧИКОВ, корреспондент:



- В 17-м году для участия в конкурсе социально значимых проектов от ТОСов Перми и Пермского края поступило 103 заявки. 28 проектов победили. Сумма выделенных грантов составила 7 млн рублей.



Несмотря на то, что большинство из заявленных проектов гранты не получили, Максим Решетников поручил правительству усилить работу в этом направлении. И дополнительно выделить 14 млн на эти цели.