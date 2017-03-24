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Главы муниципалитетов Прикамья персонально ответят за подготовку к призыву в армию

24 Марта 2017 13:19
В Прикамье до конца этого года призывников должны принять межмуниципальные центры армейской подготовки.
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Вопрос их создания на следующей неделе военный комиссар региона собирается обсудить с исполняющим обязанности губернатора.

"Региональный центр работает, но не имеет полного имущественного комплекса, поэтому мы где-то арендуем площади. К концу 2017 года мы планируем, что, по крайней мере, межмуниципальные центры - север, юг, запад, восток - постараемся реализовать", - рассказал военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин.

Согласно новым изменениям в законе, теперь за организацию и подготовку к призыву главы муниципалитетов будут нести персональную ответственность. Военком привёл в положительный пример исполнительные власти Гайнского, Ильинского, Александровского, Верещагинского районов.

Рустем ЮСУПОВ, руководитель администрации правительства Пермского края:

- Данная мера позволяет использовать глав муниципальных образований в интересах призывной кампании. Этот ресурс надо использовать с целью сокращение числа граждан, уклоняющихся от службы.

Еще одна особенность стартующего 1 апреля призыва: теперь студенты колледжей и техникумов будут пользоваться отсрочкой на весь период обучения. По словам Рустема Юсупова, это позволит улучшить качество профессиональных кадров в регионе.

Напомним, в планах Генштаба нынче - 3 тысячи новобранцев от Пермского края. Минувшей осенью было на полтысячи больше.
Метки: Призыв Армия
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