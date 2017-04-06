Глава региона совершил рабочую поездку в Нытвенский и Верещагинский районы

Новое животноводческое помещение возвели в 2016 году. Корпус стал просторнее, теплее, а главное теперь при доении используют специальные автоматические установки.



Максим СУХАНОВ, корреспондент:



- Раньше приходилось тратить очень много времени и сил. Доить коров вручную и носить молоко ведрами. Сейчас благодаря современным технологиям все это делается автоматически. Молоко поступает в цистерны по так называемому молокопроводу. В этом помещении проходит очистку, и уже в дальнейшем готово для продажи.



С рабочим визитом молочную ферму посетил Глава региона Максим Решетников. Сегодня сельхозпредприятие "Шерья" входит в двадцатку самых крупных и устойчивых сельхозорганизаций Пермского края. Здесь производится более 60% молока и мяса в общем объеме производства в Нытвенском районе. Также Максим Решетников посетил Верещагинский район. В ноябре прошлого года здесь на сельхозпредприятии "Заря Путино" был успешно реализован инвестиционный проект, введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма.



Благодаря этому в животноводческих помещениях перевели коров на беспривязное содержание с использованием при доении автоматических установок, так называемых роботов-дояров. На встрече с главами агропредприятий Максим Решетников отметил: основная задача - это контроль исполнения Минсельхозом распоряжения о своевременном доведении до сельхозпредприятий бюджетных ассигнований.



Максим РЕШЕТНИКОВ, Глава Пермского края:



- Очень много вопросов технологического взаимодействия. Чтобы как можно раньше доводились субсидии. Если край обещает, допустим, по прошлому году есть какие-то долги, выясняется, что край обещал и не выполнил. Такого, конечно, быть не может. И мы со всеми вопросами будет разбираться. И их закрывать. Последние десятилетия сельское хозяйство в крае вышло на траекторию развития. И вот сейчас наша задача в таких непростых условиях удержать сельское хозяйство на этой траектории.



В этом году на поддержку животноводства из бюджетов всех уровней выделено около 2 млрд рублей. Растениеводства - более 600 миллионов, малых форм хозяйствования - 285, устойчивого развития сельских территорий - более 200 миллионов. В целом в этом году на развитие сельского хозяйства региона из бюджетов всех уровней будет направлено свыше 3-х млрд рублей.