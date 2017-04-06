Глава региона совершил рабочую поездку в Нытвенский и Верещагинский районы
06 Апреля 2017 10:55
Рабочий день для оператора машинного отделения на сельхозпредприятии "Шерья" Светланы Каменских начинается в пять утра. На ее обеспечении в этом корпусе более 400-от коров. Каждая требует индивидуального подхода.
Новое животноводческое помещение возвели в 2016 году. Корпус стал просторнее, теплее, а главное теперь при доении используют специальные автоматические установки.
Максим СУХАНОВ, корреспондент:
- Раньше приходилось тратить очень много времени и сил. Доить коров вручную и носить молоко ведрами. Сейчас благодаря современным технологиям все это делается автоматически. Молоко поступает в цистерны по так называемому молокопроводу. В этом помещении проходит очистку, и уже в дальнейшем готово для продажи.
С рабочим визитом молочную ферму посетил Глава региона Максим Решетников. Сегодня сельхозпредприятие "Шерья" входит в двадцатку самых крупных и устойчивых сельхозорганизаций Пермского края. Здесь производится более 60% молока и мяса в общем объеме производства в Нытвенском районе. Также Максим Решетников посетил Верещагинский район. В ноябре прошлого года здесь на сельхозпредприятии "Заря Путино" был успешно реализован инвестиционный проект, введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма.
Благодаря этому в животноводческих помещениях перевели коров на беспривязное содержание с использованием при доении автоматических установок, так называемых роботов-дояров. На встрече с главами агропредприятий Максим Решетников отметил: основная задача - это контроль исполнения Минсельхозом распоряжения о своевременном доведении до сельхозпредприятий бюджетных ассигнований.
Максим РЕШЕТНИКОВ, Глава Пермского края:
- Очень много вопросов технологического взаимодействия. Чтобы как можно раньше доводились субсидии. Если край обещает, допустим, по прошлому году есть какие-то долги, выясняется, что край обещал и не выполнил. Такого, конечно, быть не может. И мы со всеми вопросами будет разбираться. И их закрывать. Последние десятилетия сельское хозяйство в крае вышло на траекторию развития. И вот сейчас наша задача в таких непростых условиях удержать сельское хозяйство на этой траектории.
В этом году на поддержку животноводства из бюджетов всех уровней выделено около 2 млрд рублей. Растениеводства - более 600 миллионов, малых форм хозяйствования - 285, устойчивого развития сельских территорий - более 200 миллионов. В целом в этом году на развитие сельского хозяйства региона из бюджетов всех уровней будет направлено свыше 3-х млрд рублей.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
04 Апреля 2017
01 Апреля 2017
22 Марта 2017
22 Марта 2017
22 Марта 2017
21 Марта 2017
20 Марта 2017
17 Марта 2017
16 Марта 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦