Глава Прикамья поддержал проведение Панъевропейского фестивального марафона

В крайней западной точке маршрута, в Лиссабоне культурные мероприятия пройдут с 8 по 11 апреля
. А уже с 13 по 16 апреля события развернутся в культурной столице Европейского Союза этого года - городе Пафос на острове Кипр. Далее, 17 апреля - Хельсинки (Финляндия), 18 апреля - Санкт-Петербург, 19 апреля - Москва и уже 20 апреля участники прилетят в крайнюю восточную точку маршрута - Владивосток. Завершится марафон 23 апреля
Андрей КЛИМОВ, сенатор Совета Федерации РФ от исполнительной власти Пермского края:
- В адрес марафона уже сейчас приходит большое количество приветствий. Они адресованы, как организаторам, так и потенциальным участникам марафона. Сегодня мы получили такие приветствия от министра культуры РФ Мединского, Валентина Ивановна Матвиенко - буквально несколько часов назад пришло сообщение, согласовала текст такого приветствия в наш адрес. Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Геннадьевич Решетников уже обратился в наш адрес и поддержал нас своим словом, своими предложениями, рекомендациями. В частности, то, что будет в Хельсинки - это огромный вклад Пермского края. Есть приветствия и от деятелей искусств, культуры. Шахназаров, известный кинорежиссер, Гергиев, известный наш маэстро, который в эти апрельские дни тоже появится в Перми.
В рамках III панъевропейского Фестивального марафона организаторы проводят конкурс
«Культура за зелёную планету» с целью продвижения идей защиты окружающей среды, культуры потребления, а так же развития экологического воспитания и творческого потенциала.
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