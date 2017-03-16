Гигантский природный парк "Пермский" может появиться уже в 2017 году
16 Марта 2017 10:40
Природный парк в Пермском крае может появиться уже в этом году.
Запуск работы дирекции учреждения планировался с 1 января 2018-го. Врио Губернатора Максим Решетников дал поручение отраслевому министерству ускориться и в течение квартала принять все необходимые решения.
Общая площадь парка будет составлять 124 тысячи гектаров, включая Чусовской, Усьвинский и Вишерский участки. Там сейчас произрастает более 50 видов охраняемых растений, а также обитают 30 видов животных, занесенных в Красную книгу.
Константин ЧЕРЕМУШКИН, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:
- Природный парк "Пермский" будет состоять из 3-х кластеров, он кластерного типа. Усьвенский участок, Вишерский участок и Чусовской участок он будет создаваться на базе уже существующих 33-х особо охраняемых природных территорий.
В границах парка также окажутся объекты исторической ценности. Инфраструктура угледобывающих предприятий, поселок Кын, наскальная живопись неолита. Среди геологических особенностей: карстовые пещеры, береговые скалы, низкогорные хребты, а также долины рек.
Константин ЧЕРЕМУШКИН, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:
- Сегодня мы принимаем нормативный акт, в рамках которого будем составлять эколого-экономическое обоснование создания этого парка, будем готовить материалы к экологической экспертизе.
Создание парка несет как туристические цели - создание условий для путешествий и отдыха, так и экологические - охрану природных комплексов, изучение влияния антропогенных факторов на динамику экосистем трёх прикамских рек.
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