Ещё не поздно привиться: в Прикамье активизировались клещи

Валерия Ермакова, корреспондент:



- Если на юге Пермского края уже зарегистрирован первый случай укуса клеща, то активность в краевой столице и в ближайших муниципальных районах начнется не раньше, чем через 2 недели. Пока не растает весь снег. Поэтому, время на то, чтобы сделать прививку, еще есть.



Вакцинация - это единственный метод профилактики, который поможет обезопасить от клещевого энцефалита. Привиться можно в поликлиниках. Зачастую, медицинские работники выезжают даже на предприятия.



Алла ЛУЗГИНА, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники ГАУЗ ПК "ГКБ №3"



- Достаточно много народу идет, вакцинируется. Плюс мы еще вызываем людей, которые забывают, что им через 3 года надо ревакцинацию делать. В течение года ставится 3 прививки. Первая, как правило, ставится осенью, вторая весной и третья прививка через 12 месяцев от начала первой прививки. Возможна экстренная вакцинация. Те люди, которые не успели на сегодняшний день пройти вакцинацию, можно пройти вакцинацию сейчас. Первую прививку делаем сейчас, вторую прививку делаем через 2 недели и 3 прививка через 12 месяцев.



Не стоит забывать и о том, что от укуса клеща не защищены не только дачники, дети в лагерях или те, кто часто выезжают на природу, но и горожане. Парков в Перми предостаточно. Поэтому вакцинацию советуют делать абсолютно всем.



Вадислав СЕМЕРИКОВ, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края:



- Министерством здравоохранения Пермского края закуплен весь годовой объем, который необходим сегодня для иммунизации. Поэтому никаких волнений не должно быть. Наши медицинские организации имеют вакцину в достаточном количестве. 210 тысяч доз вакцин. Эти вакцины применительны для каждого возраста. Мы закупаем для детей половину, а половина для взрослого населения.



Для того, чтобы сделать прививку необходимо обратится в поликлинику по месту прикрепления медицинского полиса. Также вакцинацию можно сделать платно в частных медицинских центрах.