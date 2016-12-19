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Эпидпорог по гриппу в Перми превышен почти на 9%

22 Декабря 13:54
По данным Роспотребнадзора по Пермскому краю, на сегодня уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе превышает эпидемический порог на 8,9%.
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За предыдущую неделю с вирусными заболеваниями обратились к специалистам порядка 24 тысяч человек, из которых 497 были госпитализированы. Важно отметить, что 424 из общего количества заболевших - дети. Среди заболевших были зафиксированы и случаи "гонконгского гриппа".

Наталья ВОЛЬШМИДТ, и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:

- Лабораторно подтвержденного гриппа около 20 случаев. Преимущественно это вирусы "гонконгского  гриппа ". Ежегодно эпидемия начинается раньше или позже. В прошлом году она началась сразу после новогодних праздников, максимальный пик заболеваемости был отмечен на пятой календарной неделе. По предварительным прогнозам, эпидемия начнется в январе.

Главное не заниматься самолечением, напоминают специалисты. "Гонконгский грипп" по симптомам очень схож с обычным простудным заболеванием. Неверное лечение может повлечь за собой тяжелые последствия.
Метки: Грипп ОРВИ Пермский край Эпидемия
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