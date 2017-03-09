Елена Гилязова назначена вице-президентом Пермской ТПП

Елена Гилязова будет отвечать за взаимодействие бизнес-объединения с органами власти и контрольно-надзорными органами. А также курировать деятельность и развитие комитетов и рабочих групп, действующих при Пермской ТПП.



"Мы развиваемся, укрепляем взаимодействие с федеральной ТПП и планируем активизировать работу по ряду направлений. В частности, намерены усилить блок защиты интересов бизнеса. Уверен, что опыт и профессионализм Елены Гилязовой помогут нам в этой работе. Елена Ефимовна знакома с деятельностью Пермской ТПП. С ноября 2015 года она работает в статусе заместителя председателя Правления ПТПП, но сейчас наше взаимодействие приобретает прикладной характер", - отметил президент Пермской ТПП Марат Биматов



Напомним, что до сентября 2016 года Елена Гилязова была депутатом Законодательного Собрания Пермского края, возглавляла комитет по экономическому развитию и налогам. В период с 2006 по 2010 года занимала посты министра торговли и предпринимательства, а также министра сельского хозяйства Прикамья. В 2010-11 годах - заместитель председателя правительства Пермского края.