Дорожные планы-2017: в Прикамье отремонтируют более 300 км дорог

Один из самых масштабных дорожных ремонтов будет произведен на шоссе Космонавтов от центрального рынка до улицы Стахановская. Учитывая интенсивность движения на этом участке, автомобилистам необходимо уже сейчас продумывать пути объезда. Работы начнутся в мае.Дорожный ремонт на шоссе Космонавтов уже начался на пересечении с улицей Свизяева. Здесь будет новая, современная транспортная развязка. Капитальный ремонт по шоссе Космонавтов будет произведен и дальше, вплоть до улицы Оверятская.На 2017 год из бюджетов разных уровней на ремонт дорог запланировано порядка 4 миллиардов рублей. Всего по краю будет отремонтировано более 300-от километров дорог. Что касается Перми, то это 18 объектов.Сергей КРАСИЛЬНИКОВ, заместитель начальника Управления внешнего благоустройства администрации Перми:- Каждый участок очень важен для нас. Он прошел жесткий отбор. И участки мы отбирали там, где прежде всего интенсивность движения, и те, которые наиболее разрушенные.В Индустриальном районе помимо шоссе Космонавтов отремонтируют участок в промзоне на улице Промышленная. В микрорайоне Закамск капитальный ремонт запланирован на улицах Светлогорская (от Вольской до Калинина), Липатова (от улиц Кировоградской до Магистральной) и Магистральная (от Сысольской до Ласьвинской). В Ленинском районе улицу Спешилова отремонтируют от улицы Борцов Революции до развязки "Сосновый бор".

Что касается центральных улиц города, то в этом году капитальный ремонт будет произведен на улице Пушкина. От улицы Николая Островского до Комсомольского проспекта. Движение здесь будет ограничено.В Мотовилихинском районе запланирован капитальный ремонт на Северной дамбе. Работы рассчитаны на два года. В 2017-ом заменят полностью только трамвайные пути. Проблем с движением для автомобилистов не будет. А вот расписание электротранспорта сейчас корректируется.Полностью заменят дорожное полотно и на бульваре Гагарина. От площади Дружбы до улицы Старцева. Работы начнутся в мае в месяце и завершатся к сентябрю.Стоит также отметить, что уже в июне начнется масштабное строительство путепровода на пересечении Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Проект запланирован на два года. Как пояснили в городской администрации, все жалобы автолюбителей учтены. Поэтому основные работы будут производить строго в ночное время. В настоящее время уже проведены аукционы. Проходит стандартная процедура заключения контрактов с подрядными организациями. Капитальный ремонт в Перми начнется в конце апреля.