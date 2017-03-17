Добыча алмазов в Прикамье - рискованный бизнес

При этом только половина из них поставляется в эту страну напрямую, остальные - через посредников: Бельгию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты. Индийцы предложили увеличить прямой товарооборот между нашими странами, открыв в Индии российское представительство.



Андрей Климов, сенатор Совета Федерации РФ от исполнительной власти Пермского края:



- Здесь важно понимать, что рынок бриллиантов, а бриллиант - это алмаз после соответствующей переработки, он очень серьёзно регламентирован. Причем, далеко за пределами России. Поэтому переизбыток на этом рынке не допускается. Если мы расширим производство, но не будем понимать рынок сбыта, то мы просто окажемся в трубе. Так что здесь - это палка о двух концах. Нужно очень аккуратно подходить к инвестициям в эту сферу.



Помимо этого Индия предлагает России заняться разработкой крупнейшего местного алмазного месторождения. Российская газета публикует комментарий президента Бхаратской алмазной биржи:



Ануп Мехта, президент Бхаратской алмазной биржи:



У нас в Индии есть крупнейшее разведанное месторождение ёмкостью 34 миллиона карат. Эти алмазы хорошего качества. Мы были бы готовы создать совместное предприятие с "Алроса", пятьдесят на пятьдесят, для разработки этого месторождения. Инвестиции составят около 500 миллионов долларов.



Впрочем, стоит отметить, что и у нас в России есть неосвоенные месторождения. И сразу несколько из них находится в Пермском крае, например, на реке Чикман в Александровском районе, где добыча ювелирных алмазов может начаться уже в ближайшие месяцы.