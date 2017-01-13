Дмитрий Красильников переизбран председателем Общественной палаты Прикамья

Решение было принято в ходе открытого голосования на первом заседании. В нём принял участие и губернатор региона Виктор Басаргин.



Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:



- В последние 3 года работы Палаты взаимодействие с председателем было самое активное. Эта работа проводилась благодаря ответственности Дмитрия Георгиевича и целеустремленности, которую ставит наша общественность.



Уже на первом заседании члены палаты обсудили актуальные вопросы. В частности, поддержали административную реформу, стартовавшую по инициативе главы Прикамья. Внесли предложения по повышению ее эффективности, как в кабинете министров, так и на территории края.



Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ, председатель Общественной палаты Пермского края:



- Понимая значимость административных преобразований с точки зрения административного развития Пермского края. Предлагаю провести анкетирование руководителей органов исполнительной власти Пермского края, представителей бизнес-сообщества с целью выявления предложений по этой административной реформе.



Одно из главных направлений работы Палаты – общественный контроль. Пермский край стал первым регионом, где начал действовать соответствующий закон. В прошлом году члены Палаты осуществили более 10 выездов на объекты здравоохранения и социального значения. В результате были улучшены условия жизни обратившихся людей, проживающих в интернатах, модернизирована доступная среда для инвалидов и маломобильных клиентов.



В 2017 одной из главных задач консультативного органа станет создание полноценных институтов общественного контроля.