Через 4 года в Перми построят новый корпус авиатехникума

Необходимость увеличения площадей назрела давно. Сегодня многие мастерские учебного заведения находятся в аварийном состоянии. Предложение поддержали в региональном правительстве. К строительству будут привлечены и пермские предприятия.Сергей Попов, управляющий директор АО "ОДК Пермские моторы":- Техникуму 140 лет исполнилось в прошлом году и до сих пор учебный процесс проводится в том здании, которое каким-то образом реконструировалось, достраивалось. Но на сегодняшний день, оно себя морально изжило.Общая площадь обновлённого техникума составит 16 т.кв.м. На них разместятся 75 лабораторий, а также 6 крупных мастерских. В итоге, учреждение сможет готовить и по другим специальностям. Среди них - мехатроника и малая авиация.

Александр Дическул, директор Пермского авиатехникума:- 50 процентов времени ребята будут находиться именно в цехах предприятий. Это очень важно, ведь они нарабатывают квалификацию и привыкают к предприятию и адаптируются.Проект в нынешних экономических реалиях оценивается в сумму более полумиллиарда рублей. До конца этого года по плану должна быть готова проектно-сметная документация.