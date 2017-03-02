Более 4 млрд рублей получит Прикамье в виде субсидий из федерального бюджета в 2017 году

Миллиард из них в качестве трансферта на реконструкцию дорог. Еще более 1 млрд 200 млн рублей направят на поддержку сельского хозяйства, почти 450 млн рублей на строительство новой школы во Фролах, полмиллиарда на формирование комфортной городской среды, предоставление жилья детям-сиротам, а также на поддержку отраслей в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. Врио губернатора Прикамья Максим Решетников поручил членам правительства оперативно довести средства до муниципалитетов и непосредственным получателям.



Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:



- Не просто довести деньги до муниципалитетов, но и вместе с ними организовать работу, чтобы вовремя были объявлены все необходимые конкурсы, аукционы, конкурентные процедуры, потому что мы понимаем, что если мы хотим к концу года увидеть результаты, то уже сейчас нужно всю эту работу должным образом организовать.



Среди первоочередных тем заседания - переселение жителей Березников. Одно из ключевых решений - принятие постановления о компенсации квадратных метров для семей, переезжающих из квартир площадью более 72 кв. м. Документ предусматривает три вида компенсации: предоставление жилья аналогичной площади, оплата разницы в площади квартир в денежном эквиваленте, предоставление двух квартир, общая площадь которых равна площади квартиры в аварийном доме. Кроме того, малоимущим гражданам и инвалидам при переселении будет оказана социальная помощь.



Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:



- По Березникам - это, конечно, только часть вопросов. Мы сейчас продолжаем работу по привлечению, по получению федеральных средств, необходимых для этого, там достаточно интенсивные ведутся консультации на федеральном уровне. Все остальные вопросы, связанные со строительством, мы в режиме регулярных штабов будем решать.



Также Максим Решетников рассказал членам правительства об изменении уровня софинансирования расходных обязательств субъектов страны на 18-й год. Минфин внес проект постановления, в котором предполагается, что уровень софинансирования расходов бюджета Пермского края из федерального бюджета изменится с 56% до 73%, иными словами, если раньше на рубль региона привлекали рубль федеральный, теперь на один краевой рубль смогут привлечь 3 рубля федерального бюджета.