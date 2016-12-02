Более 100 врачей отправятся работать в сельские больницы в 2017 году

Денис ОЩЕПКОВ, начальник отдела кадров государственной службы Министерства здравоохранения Пермского края:



- Если мы возьмем комплектование по программе "Земский доктор" и по целевому набору, то примерно 130-150 человек ежегодно отправляются на село. В этом году тенденция будет такая же.



Среди "целевиков" медицинского университета, в сельских медучреждениях будут трудоустроены 41 интерн и 2 ординатора. Еще 64 места запланировано закрыть по федеральной программе "Земский доктор", которая подразумевает единовременную выплату в 1 млн рублей и заключение трудового договора специалиста с сельской поликлиникой, сроком на 5 лет.



Денис ОЩЕПКОВ, начальник отдела кадров государственной службы Министерства здравоохранения Пермского края:



- За 2015-16 года окончили целевое обучение в Пермском медицинском университете почти 200 человек. Все они были трудоустроены в медучреждениях края. В этом году у нас планируется такое же количество выпускников. Порядка 50 человек будут трудоустроены в сельских территориях.



Пермский край - не единственный регион, где реализуется программа "Земский доктор". В Прикамские села с начала 2011 года переехали более 500 врачей. Среди популярных направлений медицины - лечебное дело, педиатрия и стоматология.