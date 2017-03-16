Алекперов и Решетников обсудили проекты "ЛУКОЙЛа" в Пермском крае

Основные темы встречи - текущая ситуация в регионе и нефтяной отрасли, планы на реализацию совместных проектов. По словам главы Прикамья, Президент России поставил перед ним две первоочередные задачи - это развитие промышленного потенциала и социальной сферы. Взаимодействие с компанией "ЛУКОЙЛ" в реализации этих задач, является стратегическим.



Максим РЕШЕТНИКОВ и.о. губернатора Пермского края:



- Компания занимает очень правильную позицию. Все что может делаться в крае, должно делаться в крае. Мы очень признательны Вагит Юсуфович вам в первую очередь, за то, что это ваша позиция и за то, что вы эту позицию не просто декларируете, а каждодневно реализуете.



За последние 10 лет компания "ЛУКОЙЛ" в полтора раза нарастила добычу нефти в регионе, перерабатывающий завод в краевой столице сегодня является одним из мощнейших в Европе, уровень переработки нефти достигает 98%. Каждый шестой рубль налогов, который поступает в бюджет это поступления от предприятий группы ЛУКОЙЛ, не говоря уже о том, что компания является одним из крупнейших работодателей на территории Пермского края.



Уже сегодня, для выполнения своей части обязательств компания, помимо вложений в социальную сферу, инвестирует колоссальные средства в модернизацию производства, увеличения уже существующих мощностей. В частности на "Пермнефтеоргсинтезе".



Вагит АЛЕКПЕРОВ президент ПАО "ЛУКОЙЛ":



- Мы сегодня срочно строим новые эстакады. И мы выдержим в этом году свои обязательства перед краем по производству битума, даже в ущерб собственной экономике нашего завода, потому что мы всегда были ответственны перед краем. На строительство дорог будет произведено столько битума, сколько потребуется.



А учитывая озвученную краевыми властями большую инвестиционную программу региона, включающую масштабный ремонт дорог его понадобится не мало. Завершая встречу президент "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов заявил, что компания готова продолжать сотрудничество. Помощь поступит там, где она будет востребована и наиболее эффективна.