4 млрд рублей потратят в 2017 году на ремонт дорог в Прикамье
22 Февраля 2017 14:00
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников провел первое рабочее совещание с главами муниципалитетов. На повестке - вопросы субсидирования дорог, а также итоги прошлого года.
В 2016-ом году только 9 территорий выполнили обязательства по ремонту муниципальных трасс.
Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:
- На сегодня у нас в нормативном состоянии находится 2/3 региональных дорог, и только треть муниципальных. При этом на этот год мы концентрируем достаточно большой объем ресурсов.
Общий объем субсидий для строительства муниципальных дорог в 2017-ом - 4 миллиарда рублей. Четверть из них - федеральные средства. Существенная часть денег, а именно, один миллиард рублей, будут пущены на строительство дорожной сети в краевой столице. Среди объектов шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, а также ул. Пушкина.
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