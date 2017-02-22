4 млрд рублей потратят в 2017 году на ремонт дорог в Прикамье

В 2016-ом году только 9 территорий выполнили обязательства по ремонту муниципальных трасс.



Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:



- На сегодня у нас в нормативном состоянии находится 2/3 региональных дорог, и только треть муниципальных. При этом на этот год мы концентрируем достаточно большой объем ресурсов.



Общий объем субсидий для строительства муниципальных дорог в 2017-ом - 4 миллиарда рублей. Четверть из них - федеральные средства. Существенная часть денег, а именно, один миллиард рублей, будут пущены на строительство дорожной сети в краевой столице. Среди объектов шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, а также ул. Пушкина.