Прикамские полицейские научились общаться на языке жестов

Финальный экзамен на знание русского жестового языка сдают сотрудники полиции. В первую очередь те, кто непосредственно и каждодневно общается с гражданами: участковые, оперуполномоченные, сотрудники дежурных частей, патрульной постовой и дорожно-патрульной службы.



Евгений ВАСЕЧКИН, старший инспектор ДПС МО "Кунгурский":



- Я сталкивался с глухим водителем три раза. Это было один раз ДТП, а два раза останавливал правонарушителя. Один раз был абсолютно глухой, другой - слабослышащий. Сейчас мы разыгрываем ситуацию, которая может возникнуть на дороге.



Язык жестов пермские полицейские начали осваивать с этого года в рамках программы "Безбарьерная среда". На две недели действующие сотрудники отправляются в центр профессиональной подготовки, где и осваивают новый язык.



Ирина ВАСИЛЬЕВА, преподаватель ЦПП ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Сам курс интересный и погружение в него, безусловно необычно, увлекательно, хотя есть свои сложности. Легче всего овладевают дактильной азбукой, т. е. ручная азбука, когда любое слово, любую фразу можно набрать буквами. Дактильную азбуку мы изучаем в течение 1-го дня обучения и в конце дня ребята могут показать уже что угодно, а дальше мы нарабатываем уже только скорость. А в остальное время мы изучаем жесты, как обычный иностранный язык.



Около 1000 жестов всего за две недели осваивают полицейские. После прохождения курса они могут бегло изъясняться, как на бытовые темы, так и на узкопрофильные, юридические. Язык выучили уже 267 сотрудников полиции, в следующем эта цифра будет ещё больше.