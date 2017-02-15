2662 малыша родилось в январе 2017 года в Пермском крае

С точки зрения демографии первый месяц 2017 оказался непродуктивным. Согласно информации управления ЗАГС по Пермскому краю, в Прикамье в январе этого года на свет появились 2662 малыша, что на 8% меньше аналогичного периода года прошлого.

1344 мальчика и 1318 девочек. Из них только у 504 детей установлено отцовство. Остальные рождены матерями-одиночками. 26 младенцев появились на свет у несовершеннолетних матерей. От четырех детей родители отказались. В тоже время, в отделах ЗАГС зарегистрировано 23 усыновления, четыре из них на счету иностранных граждан. Недалеко ушли и показатели по краевой столице.



Светлана БЕРДНИКОВА и.о. начальника отделения ЗАГСа администрации Перми:



- Рождений зарегистрировано 1325, что на 5,3% меньше аналогичного периода прошлого года. Мальчиков зарегистрировано 683, а девочек 642.



По словам сотрудников пермского ЗАГСа, январь никогда не отличался высокими показателями, и выводы делать рано. Впереди еще 11 месяцев для того, чтобы демографическая ситуация изменилась в лучшую сторону.