23 февраля и 8 марта в Перми "сухой закон" не действует

Согласно Постановлению Правительства региона от 18 апреля 2016 года не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
- В Праздник Весны и Труда (1 мая);
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В День Победы (9 мая);
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В День Пограничника (28 мая);
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В Международный день защиты детей (1 июня);
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В День России (12 июня);
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В День воздушно-десантных войск (2 августа);
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В День знаний (1 сентября) (в случае если 1 сентября приходится на воскресенье - в следующий за 1 сентября рабочий день);
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В День народного единства (4 ноября).
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В день проведения в общеобразовательных организациях мероприятия "Последний звонок", проводимого на территории муниципального образования Пермского края в соответствии с муниципальным правовым актом, но не более чем на 1 день.
Таким образом данный запрет не распространяется на День защитника Отечества и Международный женский день.
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