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23 февраля и 8 марта в Перми "сухой закон" не действует

21 Февраля 2017 14:54
В течение года на территории Пермского края алкоголь запрещено продавать только в 9 определенных дней.
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23 февраля и 8 марта в Перми "сухой закон" не действует
Согласно Постановлению Правительства региона от 18 апреля 2016 года не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

  1. В Праздник Весны и Труда (1 мая);
  2. В День Победы (9 мая);
  3. В День Пограничника (28 мая);
  4. В Международный день защиты детей (1 июня);
  5. В День России (12 июня);
  6. В День воздушно-десантных войск (2 августа);
  7. В День знаний (1 сентября) (в случае если 1 сентября приходится на воскресенье - в следующий за 1 сентября рабочий день);
  8. В День народного единства (4 ноября).
  9. В день проведения в общеобразовательных организациях мероприятия "Последний звонок", проводимого на территории муниципального образования Пермского края в соответствии с муниципальным правовым актом, но не более чем на 1 день.


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Таким образом данный запрет не распространяется на День защитника Отечества и Международный женский день.
Метки: 8 марта 23 февраля Сухой закон
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