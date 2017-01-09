14 тысяч прикамцев подхватили грипп и ОРВИ в новогодние каникулы

Официально эпидемия пока не объявлена. Но специалисты не исключают того, что многие больные еще просто не успели дойти до лечащего врача по окончании каникул.



Наталья ВОЛЬДШМИДТ, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:



- На этой неделе ситуация изменится. Возможен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вирусы не гриппозной этиологии продолжают циркулировать. И мы видим, что начинает нарастать число больных гриппом. Выделяется по данным мониторинга вирус гриппа H3N2, который был включен в состав противогриппозных вакцин, которыми прививались при подготовке к этому сезону.



Вирус гриппа самый опасный среди всех респираторных заболеваний, он может вызвать серьезные осложнения, например, пневмонию. В группе риска, как всегда - дети, люди старше 60-ти лет и те, у кого имеются хронические заболевания - сахарный диабет, заболевания сердца и легких. Впрочем, соблюдать меры профилактики и, в случае обнаружения симптомов заболевания, незамедлительно обращаться за медицинской помощью врачи советуют всем и каждому.



Наталья ВОЛЬДШМИДТ, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:



- Естественно не посещать работу, не отправлять детей в детские образовательные организации, для того, чтобы не подвергать других риску заражения. Носить маску. А для того, чтобы не заболеть, меры профилактики обычные - больше находится на свежем воздухе. Избегать посещений в многолюдные места, вести здоровый образ жизни.



Сейчас во многих учреждениях края проводятся противоэпидемические мероприятия - утренние проверки в дошкольных организациях, в учебных учреждениях регулярно проветривают кабинеты и проводят влажную уборку. Также в медицинских организациях, в том числе и роддомах, ограниченно посещение больных.