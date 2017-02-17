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Суд арестовал пермского чиновника за взятку в полмиллиона

17 Февраля 2017 16:45
Мотовилихинский районный суд согласился с ходатайством следствия о мере пресечения в отношении Павла Пахунова.
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Суд арестовал пермского чиновника за взятку в полмиллиона
В СИЗО Павел Пахунов пробудет как минимум до середины апреля. Чиновника задержали в среду 15 февраля у комплекса «Горный хрусталь» в автомобиле при получении более полумиллиона рублей. Купюры были помечены оперативниками.

По версии следствия, деньги, в качестве взятки от физического лица за содействие в решении его вопроса, передал собственник квартиры (его считают посредником), в которой Пахунов проживал в последнее время со своей семьёй (женой и двумя несовершеннолетними детьми).

Доводы стороны защиты, которая просила судью избрать в качестве меры пресечения домашний арест, не возымели действие. Адвокат настаивала на том, что её подзащитный готов сотрудничать со следствием, не собирается скрываться и оказывать давление на фигурантов уголовного дела.
Метки: Пахунов Взятка Коррупция
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