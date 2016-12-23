За выходные 8 человек погибли в ДТП на трассах Прикамья
16 Января 15:36
За прошедшие выходные на территории Пермского края зарегистрировано более 20 аварий. В результате 8 человек погибли и более 20 получили травмы различной степени тяжести.
С чем связано такое огромное количество погибших, сейчас выясняют в Госавтоинспекции. Но характерно то, что несколько ДТП произошли из-за несоблюдения скоростного режима. Водители не справлялись с управлением и допускали выезд на полосу встречного движения. Такой пример в выходные был зафиксирован на Восточном обходе Перми. Автомобиль ВАЗ 5-й модели выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. В результате водитель легковушки и ее пассажир скончались на месте.
Владимир ВАСЕНИН, начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД по Пермскому краю:
- Аналогичная авария произошла в Александровском районе, на 248 км трассы Кунгур-Соликамск, когда водитель автомобиля "Опель" - женщина, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автомобилем "Митсубиси". Погибла на месте происшествия вместе со своим пассажиром.
В краевом управлении ГИБДД отметили, что по-прежнему очень много аварий по вине нетрезвых водителей. За выходные в Прикамье были задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения более 200 человек.
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