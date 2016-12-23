За выходные 8 человек погибли в ДТП на трассах Прикамья

С чем связано такое огромное количество погибших, сейчас выясняют в Госавтоинспекции. Но характерно то, что несколько ДТП произошли из-за несоблюдения скоростного режима. Водители не справлялись с управлением и допускали выезд на полосу встречного движения. Такой пример в выходные был зафиксирован на Восточном обходе Перми. Автомобиль ВАЗ 5-й модели выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. В результате водитель легковушки и ее пассажир скончались на месте.



Владимир ВАСЕНИН, начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД по Пермскому краю:



- Аналогичная авария произошла в Александровском районе, на 248 км трассы Кунгур-Соликамск, когда водитель автомобиля "Опель" - женщина, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автомобилем "Митсубиси". Погибла на месте происшествия вместе со своим пассажиром.



В краевом управлении ГИБДД отметили, что по-прежнему очень много аварий по вине нетрезвых водителей. За выходные в Прикамье были задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения более 200 человек.