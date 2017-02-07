В воздухе Перми ожидается скопление вредных примесей

По данным Пермского Гидрометцентра, завтра, 8 февраля, метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. В связи с чем возможны ощущения неприятных запахов в воздухе. Ранее об аналогичной ситуации пермяков предупреждали 28 января этого года.