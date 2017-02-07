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В воздухе Перми ожидается скопление вредных примесей

07 Февраля 2017 17:00
Погода в Перми будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере, сообщает краевое МЧС.
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В воздухе Перми ожидается скопление вредных примесей
По данным Пермского Гидрометцентра, завтра, 8 февраля, метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. В связи с чем возможны ощущения неприятных запахов в воздухе. Ранее об аналогичной ситуации пермяков предупреждали 28 января этого года.
Метки: МЧС Воздух
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