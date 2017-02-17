В центре Перми произошло ДТП с участием "скорой"
17 Февраля 2017 10:37
Сегодня утром, 17 февраля, на пересечении улиц Газеты Звезда и Ленина произошло серьезное ДТП с участием "скорой помощи".
По словам очевидцев в соцсетях, водитель внедорожника не пропустил автомобиль "скорой помощи". По фото с камер видеонаблюдения видно, что удар пришелся в бок кареты "скорой помощи". От удара обоих участников инцидента развернуло поперек дороги. Из-за аварии движение трамваев в обе стороны парализовано. Информации о пострадавших нет.
Фото: группа "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ" в социальной сети "ВКонтакте"
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
13 Февраля 2017
31 Января 2017
19 Января 2017
16 Января 2017
10 Января 2017
23 Декабря 2016
15 Декабря 2016
14 Декабря 2016
27 Ноября 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦