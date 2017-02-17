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В центре Перми произошло ДТП с участием "скорой"

17 Февраля 2017 10:37
Сегодня утром, 17 февраля, на пересечении улиц Газеты Звезда и Ленина произошло серьезное ДТП с участием "скорой помощи".
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В центре Перми произошло ДТП с участием "скорой"
По словам очевидцев в соцсетях, водитель внедорожника не пропустил автомобиль "скорой помощи". По фото с камер видеонаблюдения видно, что удар пришелся в бок кареты "скорой помощи". От удара обоих участников инцидента развернуло поперек дороги. Из-за аварии движение трамваев в обе стороны парализовано. Информации о пострадавших нет.



Фото: группа "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ" в социальной сети "ВКонтакте"
Метки: ДТП Скорая помощь
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