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В Прикамье за выходные почти 500 водителей отстранили от управления автомобилем

27 Февраля 2017 17:13
Выявили 148 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения, более 300 водителей задержано за чрезмерную тонировку стёкол.
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Только в Пермском районе и только за два часа очередного полицейского рейда выявлено сразу четыре грубых нарушений правил дорожного движения. Один водитель - пьян, двое - лишены права управления транспортным средством, ещё один - и вовсе не имел их никогда. Всего же за минувшие праздники в Пермском крае задержали 292 водителя в нетрезвом состоянии, из них в Перми - 71 человек.
Метки: ГИБДД водитель
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