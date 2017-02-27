В Прикамье за выходные почти 500 водителей отстранили от управления автомобилем

Только в Пермском районе и только за два часа очередного полицейского рейда выявлено сразу четыре грубых нарушений правил дорожного движения. Один водитель - пьян, двое - лишены права управления транспортным средством, ещё один - и вовсе не имел их никогда. Всего же за минувшие праздники в Пермском крае задержали 292 водителя в нетрезвом состоянии, из них в Перми - 71 человек.