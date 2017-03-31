В Прикамье за два месяца угнали более 100 автомобилей

В этом году, согласно статистике, число угнанных автомобилей значительно сократилось. С января по февраль на территории Пермского края зарегистрировано 102 факта неправомерного завладения транспортными средствами. За аналогичный период прошлого года количество краж и угонов зарегистрировано 172.
Фаворитами для угонщиков стали отечественные автомобили. Из иномарок чаще всего угоняют автомобили Hyundai, Renault и Toyota. Тем не менее, стать жертвой угонщиков и пополнить печальную статистику вполне реально, что и подтвердил пример нашей коллеги
, ведущей телеканала "ВЕТТА" Юлии КОЛМОГОРОВОЙ.
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